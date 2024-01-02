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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Зуев: «Василий Маврин не сыграет за «Титан» в МФЛ-5»

Об этом сообщил президент клуба Александр Зуев. «Вася Маврин – крут. Наше сотрудничество в четвертом сезоне было крайне успешным, но всему хорошему наступает конец.

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