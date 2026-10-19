В Москве состоялся 10-й международный турнир по греко-римской борьбе «Победа», в котором приняли участие около тысячи юных борцов в возрасте от пяти до 16 лет, в том числе спортсмены из Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана .