В Москве состоялся 10-й международный турнир по греко-римской борьбе «Победа», в котором приняли участие около тысячи юных борцов в возрасте от пяти до 16 лет, в том числе спортсмены из Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана .
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