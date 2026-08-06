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Курс Нетаньяху на стирание Палестины обусловлен спросом в израильском обществе – эксперт

Курс Нетаньяху на стирание Палестины обусловлен спросом в израильском обществе – эксперт

Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики «Пятигорского государственного университета» Денис Миргород в программе «Мнение» на Nеws Front , что политический курс премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, направленный на «стирание» Палестины, обусловлен спросом на это в обществе Израиля.

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