Курс Нетаньяху на стирание Палестины обусловлен спросом в израильском обществе – эксперт

Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики «Пятигорского государственного университета» Денис Миргород в программе «Мнение» на Nеws Front , что политический курс премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, направленный на «стирание» Палестины, обусловлен спросом на это в обществе Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии