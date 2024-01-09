Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

С нами воюют на полное уничтожение. Думаю,  ,вы  слышали,  как  после    обстрелов  Белгорода         кровавый   клоун  Зеленский  назвал   нас  "человеческими  отбросами".

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Комментарии
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алекс кузь
Если не воквать до конца, тогда это не закончится долго. Дивный рынок сбыта для нацистов : стреляй до последнего золотого. Война как работа - Реальный цинизм.
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16 час.
Михаил Фадеев
Если воквать это воевать, то да, ты прав, Кузь, а на будущее имей в виду, что ресурс допускает редактирование, разобраться можно и глупые очепятки не пропускать - так устроен мир, Кузь!
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9 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
&quot;Человеческие отброси&quot; это &quot;ЕЛИТ&quot; сатанов -шейтанов -паразитам..!
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2 час.

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