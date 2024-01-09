Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы

Если не воквать до конца, тогда это не закончится долго. Дивный рынок сбыта для нацистов : стреляй до последнего золотого. Война как работа - Реальный цинизм.

Михаил Фадеев

Если воквать это воевать, то да, ты прав, Кузь, а на будущее имей в виду, что ресурс допускает редактирование, разобраться можно и глупые очепятки не пропускать - так устроен мир, Кузь!