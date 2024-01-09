С нами воюют на полное уничтожение. Думаю, ,вы слышали, как после обстрелов Белгорода кровавый клоун Зеленский назвал нас "человеческими отбросами".
Человеческие отбросы.... Если, кто не понял, это мы
Комментарии
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алекс кузь
Если не воквать до конца, тогда это не закончится долго. Дивный рынок сбыта для нацистов : стреляй до последнего золотого. Война как работа - Реальный цинизм.
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16 час.
Михаил Фадеев
Если воквать это воевать, то да, ты прав, Кузь, а на будущее имей в виду, что ресурс допускает редактирование, разобраться можно и глупые очепятки не пропускать - так устроен мир, Кузь!
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9 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
"Человеческие отброси" это "ЕЛИТ" сатанов -шейтанов -паразитам..!
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2 час.
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