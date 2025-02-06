В Караганде раскрыта преступная группа квартирных воров

Преступная группа квартирных воров задержана в Караганде, сообщает Polisia.kz. В результате оперативных мероприятий сотрудники Центрального отдела полиции УП города Караганды совместно со специальным подразделением "Арлан" задержали группу квартирных воров.
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