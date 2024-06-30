КНДР выпустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых имеет малую дальность, сообщает южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
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