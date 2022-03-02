СМОМ высказался о распространении мнений отдельных муниципальных депутатов о спецоперации на Украине

Также напоминают об уголовной ответственности за распространение фейков Совет муниципальных образований Москвы заявил, что распространяющиеся в СМИ и социальных сетях заявления отдельных депутатов о спецоперации по демилитаризации Украины не являются официальной позицией московских представительных органов местного самоуправления.
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