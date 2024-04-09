«Просто семья» из Искитима приняла участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

О конкурсе «Это у нас семейное» жители Искитима Кира и Григорий узнали еще осенью прошлого года и загорелись идеей принять в нем участие… Уже в начале ноября подали заявку через интернет и сразу же им начали приходить задания.
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