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«Просто семья» из Искитима приняла участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

«Просто семья» из Искитима приняла участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

О конкурсе «Это у нас семейное» жители Искитима Кира и Григорий узнали еще осенью прошлого года и загорелись идеей принять в нем участие… Уже в начале ноября подали заявку через интернет и сразу же им начали приходить задания.

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