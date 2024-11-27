Бежим, но медленно, уничтожая за собой инфраструктуру – украинский офицер

Украинская армия отступает, но делает это медленно, уничтожая за собой гражданскую инфраструктуру. В частности, ВСУ подорвали трубы Кураховской ТЭЦ для того, чтобы Россия не могла использовать этот объект в своих целях.
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