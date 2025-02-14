Весной погода будет похуже зимней: детальный прогноз погоды на весну — снег в марте, Пасха с дождями, заморозки в мае Ольга БезродняяС приближением весны синоптики раздают тревожные сигналы о погодных аномалиях, которые могут повлиять на привычные устои.