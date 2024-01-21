Около 10 тысяч фур с гуманитарной помощью прибыли в Газу с октября

Около десяти тысяч грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.
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