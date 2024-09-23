Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Интересная жизнь с Vera Star Участие главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова в разборках компании Wildberries свидетельствует о планах государства полностью либо частично национализировать активы миллиардного маркетплейса, об этом заявил авторитетный политолог Илья Гращенков.