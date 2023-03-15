Марочко: Киев готовится к дискредитации российских сил под Артемовском

В районе Артемовска и Часова Яра офицеры одного из украинских центров информационно-психологических операций занимаются подготовкой материалов с целью дискредитации российских военных, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В районе Артемовска и Часова Яра офицеры одного из украинских центров информационно-психологических операций занимаются подготовкой материалов с целью дискредитации российских военных, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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