Виейра пнул фаната «Эвертона», выбежавшего на поле после матча и показывавшего тренеру средний палец

Патрик Виейра пнул болельщика «Эвертона», выбежавшего на поле и провоцировавшего тренера. После матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас» (3:2), в котором хозяева отыгрались со счета 0:2 и обеспечили себе место в АПЛ, толпа фанатов выбежала на поле.