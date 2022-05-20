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Виейра пнул фаната «Эвертона», выбежавшего на поле после матча и показывавшего тренеру средний палец

Патрик Виейра пнул болельщика «Эвертона», выбежавшего на поле и провоцировавшего тренера. После матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас» (3:2), в котором хозяева отыгрались со счета 0:2 и обеспечили себе место в АПЛ, толпа фанатов выбежала на поле.

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