Юнармейцы Морозовского района представили Ростовскую область на проекте «Юнавиа» в Подмосковье

Юнармейцы Морозовского района представили Ростовскую область на проекте «Юнавиа» в Подмосковье

«Юнавиа» – авиационная составляющая триады юнармейского движения. Её задача – помочь юнармейцам развить и укрепить интерес к работе в гражданской авиации, в отраслях авиастроения и службе в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации.

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