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Иномарка насмерть сбила подростков на пешеходном переходе в Ставрополье

Иномарка насмерть сбила подростков на пешеходном переходе в Ставрополье

Официальный аккаунт Госавтоинспекции Ставропольского края Легковушка насмерть сбила на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону.

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