Иномарка насмерть сбила подростков на пешеходном переходе в Ставрополье

Официальный аккаунт Госавтоинспекции Ставропольского края Легковушка насмерть сбила на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии