Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой (оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые раскидывали салфетки со стихами и высказываниями на украинском языке в супермаркете «Лента».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии