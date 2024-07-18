Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой (оба внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые раскидывали салфетки со стихами и высказываниями на украинском языке в супермаркете «Лента».