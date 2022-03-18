Не только о футболе

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старуха Шапокляк
    Вообще , волнуюсь за твоих детей. Призывай их скорее домой, чтобы гейропейцы не напали на них, а то мало ли что)Овечкин обогнал Я...
  • Старуха Шапокляк
    Лизистрата: Постой!… Ты что-то путаешь в запале! Известно ведь любому пацану: На вас не нападали. Вы - напали. Вы пер...Овечкин обогнал Я...
  • Старуха Шапокляк
    Конечно, стыдоба. Всем тем "бессовестным людям", кто своих детишек отправил за границы, вместо того, чтобы служить Ро...Овечкин обогнал Я...

Отстранение российских биатлонистов, «Барселона» и «Аталанта» в 1/4 финала ЛЕ, комиссия ОКР обратилась к Баху, пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным и другие новости

Отстранение российских биатлонистов, «Барселона» и «Аталанта» в 1/4 финала ЛЕ, комиссия ОКР обратилась к Баху, пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным и другие новости

1. Определились все четвертьфиналисты еврокубков. В Лиге Европы «Барса» одержала волевую победу над «Галатасараем» в гостях и продлила серию без поражений – у каталонцев отличный настрой перед класико.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх