Отстранение российских биатлонистов, «Барселона» и «Аталанта» в 1/4 финала ЛЕ, комиссия ОКР обратилась к Баху, пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным и другие новости

1. Определились все четвертьфиналисты еврокубков. В Лиге Европы «Барса» одержала волевую победу над «Галатасараем» в гостях и продлила серию без поражений – у каталонцев отличный настрой перед класико.
Популярные статьи
- Овечкин обогнал Ягра, сборная без Дзюбы, Роналду вылетел из ЛЧ, CAS не заморозил бан УЕФА, россияне могут не попасть на «Уимблдон», проект закрытой лиги от Газзаева, сделка «Барсы» со Spotify и другие новости
- Мировой рекорд Роналду по голам, ЦСКА победил «Локо», АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси», «Авангард» выбил «Ак Барс» и другие новости утра
- Возвращение Карпина и очередное московское дерби. 21-й тур РПЛ на наших стадионах и ваших экранах
Свежие комментарии