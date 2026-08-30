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Царьград

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Главное о нововведениях в личных финансах с 1 сентября. Что меняется

Главное о нововведениях в личных финансах с 1 сентября. Что меняется

С 1 сентября вступает в силу сразу несколько заметных изменений, которые затронут личные финансы, банковские сервисы, пенсионные выплаты, ипотеку, налоги, криптовалютный рынок и сферу азартных игр.

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