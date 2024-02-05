Популярная группа "ЦУ Е ФА" даст концерт на сцене ДОРА в Уссурийске

Готовы провести день с Женей Лизогубом, Миланой Некрасовой, Давидом Туровым и Лерой Симкой? А зажечь под "Девочку Уэнсдей" (6+) и оторваться под "Эщ Эщ" (6+)? Тогда именно вас ждут на концерте группы "ЦУ Е ФА" (6+), который пройдет 30 марта на сцене ДОРА в Уссурийске, сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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