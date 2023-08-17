Общественная служба новостей

1 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ну естественно эти "забракованные" пилоты  полетят на F - 16 не укровояки же полетят?WP: В США проверя...
  • Зоя Копань
    У осинки не появляются апельсинки! Кто то был наверное рядом и руководил этим шествием  и сняли это на видио чтобы по...Компанию детей за...
  • F I
    А велодорожки и для  вело и  самоктов не судьба выделить для проезда и катания ? Многие перешли на велосипеды и самок...В центре Сочи поя...

Брэдли Купера обвинили в антисемитизме из-за накладного носа на съемках

Брэдли Купера обвинили в антисемитизме из-за накладного носа на съемках

Американский актер Брэдли Купер столкнулся с критикой в свой адрес из-за съемок в фильме «Маэстро». Артист использовал накладной нос для роли композитора Леонарда Бернстайнав, что вызвало непонимание серди еврейского сообщества, передает Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх