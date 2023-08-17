Брэдли Купера обвинили в антисемитизме из-за накладного носа на съемках

Американский актер Брэдли Купер столкнулся с критикой в свой адрес из-за съемок в фильме «Маэстро». Артист использовал накладной нос для роли композитора Леонарда Бернстайнав, что вызвало непонимание серди еврейского сообщества, передает Daily Mail.