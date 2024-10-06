В боях «под Харьковом» ликвидирован известный предатель-навальнист Ильдар Дадин (ФОТО)

В боях «под Харьковом» ликвидирован известный предатель-навальнист Ильдар Дадин — в апреле 2023 г. бежал на Украину, чтобы вступить запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК) — а именно — в «Сибирский батальон» ВСУ и с июня позывным «Ганди» стал воевать на стороне Украины.