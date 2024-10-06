Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 471 подписчик

В боях «под Харьковом» ликвидирован известный предатель-навальнист Ильдар Дадин (ФОТО)

В боях «под Харьковом» ликвидирован известный предатель-навальнист Ильдар Дадин (ФОТО)

В боях «под Харьковом» ликвидирован известный предатель-навальнист Ильдар Дадин — в апреле 2023 г. бежал на Украину, чтобы вступить запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК) — а именно — в «Сибирский батальон» ВСУ и с июня позывным «Ганди» стал воевать на стороне Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Сдох.....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх