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В чем заключается сложность уничтожения группировки ВСУ на Донбассе

В чем заключается сложность уничтожения группировки ВСУ на Донбассе

Новости последних дней, а также заявления официального представителя Министерства обороны о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины наводят на мысли о том, что темпы продвижения ВС РФ серьезно замедлились.

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