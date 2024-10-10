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Обвиняемого в убийстве Игоря Талькова допросили в Израиле

Обвиняемого в убийстве Игоря Талькова допросили в Израиле

Следствие пришло к выводу, что певца случайно застрелил его бывший концертный директор Игорь ШляфманПодозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова допросили в Израиле сотрудники Следственного комитета России.

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