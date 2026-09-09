Москвичей старшего поколения научат распознавать мошенников

С 10 сентября до конца октября в центрах московского долголетия пройдет серия интерактивных встреч «Мошенник на ладони: играем и распознаем!».
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