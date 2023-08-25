"Порочная практика": В России оценили отказ впустить в Армению главу Общества дружбы

Геннадий Бережнов

Армения отказала во въезде главе Российского общества дружбы. Как то нелепо слышать постоянно, что есть у нас союзники из бывших республик. Да есть и это Минск!!! А такие как Алиев, Пашинян и Токаев это чистой воды предатели нашего совместного времени и Победы в ВОВ. Однако власть как мантру повторяет постоянно другое, пытаясь убедить нас в обратном. Но кто сегодня в это верит, кроме МИД.