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"Порочная практика": В России оценили отказ впустить в Армению главу Общества дружбы

"Порочная практика": В России оценили отказ впустить в Армению главу Общества дружбы

В России разочарованы решением властей Армении отказать во въезде главе Российского общества дружбы с Арменией Виктору Кривопускову.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Армения отказала во въезде главе Российского общества дружбы. Как то нелепо слышать постоянно, что есть у нас союзники из бывших республик. Да есть и это Минск!!! А такие как Алиев, Пашинян и Токаев это чистой воды предатели нашего совместного времени и Победы в ВОВ. Однако власть как мантру повторяет постоянно другое, пытаясь убедить нас в обратном. Но кто сегодня в это верит, кроме МИД.
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