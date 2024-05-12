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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рой Кин: «Тен Хагу дадут больше времени, надеюсь. В прошлом году было и хорошее. И если они смогут обыграть «Ман Сити» в финале...»

«Я надеюсь, что ему дадут больше времени, что летом они смогут перегруппироваться и реструктуризировать клуб, или что-то в этом духе.

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