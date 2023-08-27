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Гладилин про Абаскаля: «Его тренерская тактика – проблема, никак не найдет, что ставить. Он работал в чемпионате с совсем другим уровнем игры»

Гладилин про Абаскаля: «Его тренерская тактика – проблема, никак не найдет, что ставить. Он работал в чемпионате с совсем другим уровнем игры»

Прежде всего, [на старте] календарь был удачный. Надо было постараться еще один матч выиграть в Екатеринбурге.

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