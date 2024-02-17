На Ставрополье перед судом предстанет обвиняемый в организации нарколаборатории и покушении на сбыт наркотиков

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.
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