Численность медведей растёт: почему хищники нападают на людей?За полтора десятилетия число бурых медведей в стране подскочило: с 182 тысяч голов до почти 308 тысяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российские пенсио...
- Срочно: перестано...
- Протесты вышли за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым