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Татар-информ

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Инфекционист рассказала о местах с наибольшим количеством бактерий в офисе

Инфекционист рассказала о местах с наибольшим количеством бактерий в офисе

Инфекционист Марият Мухина в беседе с «Абзацем» рассказала, что больше всего бактерий в офисе на клавиатурах, стационарных телефонах, дверных ручках и кнопках лифтов, а также на офисной посуде и системах кондиционирования.

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