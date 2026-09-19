Инфекционист рассказала о местах с наибольшим количеством бактерий в офисе

Инфекционист Марият Мухина в беседе с «Абзацем» рассказала, что больше всего бактерий в офисе на клавиатурах, стационарных телефонах, дверных ручках и кнопках лифтов, а также на офисной посуде и системах кондиционирования.
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