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Журнал о бизнесе и инвестициях

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NYT рассказала о создании сети из 12 шпионских баз ЦРУ на границе Украины и России

Более 10 лет США поддерживали тайное разведывательное партнерство с Украиной, которое сейчас имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России, выяснила NYT, опросив 200 источников в обеих странах и государствах Европы.

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