NYT рассказала о создании сети из 12 шпионских баз ЦРУ на границе Украины и России

Более 10 лет США поддерживали тайное разведывательное партнерство с Украиной, которое сейчас имеет решающее значение для обеих стран в противодействии России, выяснила NYT, опросив 200 источников в обеих странах и государствах Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)