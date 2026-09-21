В Историческом парке Казани прошел просветительский фестиваль

В казанском Историческом парке в рамках национального проекта «Молодежь и дети» 19 сентября состоялся Большой просветительский фестиваль «Россия – Моя история».
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