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The Eurasia Daily news agency

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Freedom of lies, Zelensky has "40 days" again, firewood prices: morning coffee with EADaily

Freedom of lies, Zelensky has "40 days" again, firewood prices: morning coffee with EADaily

A serious war broke out between Trump and some American media. Trump announced the "immediate " closure of access to the White House for employees of CNN and MS NOW (formerly MSNBC) and the global Politico portal.

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