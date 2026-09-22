Freedom of lies, Zelensky has "40 days" again, firewood prices: morning coffee with EADaily

A serious war broke out between Trump and some American media. Trump announced the "immediate " closure of access to the White House for employees of CNN and MS NOW (formerly MSNBC) and the global Politico portal.
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