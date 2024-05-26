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Точно не либерал: кто станет президентом Ирана вместо Раиси

Точно не либерал: кто станет президентом Ирана вместо Раиси

Точно не либерал: кто станет президентом Ирана вместо Раиси REUTERS /Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Любой автор детективных книг и фильмов был бы потрясен историей гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.

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