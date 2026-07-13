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Семин за формат с 48 сборными на ЧМ: «Без него мы бы не увидели ни Кабо-Верде, ни Кюрасао. Они показали, что футбол развивается везде»

Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” выступил в поддержку формата ЧМ-2026 с 48 сборными. «Благодаря расширению растет популярность футбола во всем мире.

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