Денег нет, но вы возитесь. Министр финансов Силуанов намекнул, что в бюджете нет средств на то, чтобы РЖД помогали угольщикам

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня стало известно, что Министерство финансов не поддержало предложенную ранее в отдельном документе, за авторством вице-премьера Александра Новака и резолюцией «согласен» от президента Владимира Путина, компенсацию из федерального бюджета выпадающих потерь ОАО «РЖД» на субсидии для перевозок угля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии