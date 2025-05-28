Денег нет, но вы возитесь. Министр финансов Силуанов намекнул, что в бюджете нет средств на то, чтобы РЖД помогали угольщикам

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня стало известно, что Министерство финансов не поддержало предложенную ранее в отдельном документе, за авторством вице-премьера Александра Новака и резолюцией «согласен» от президента Владимира Путина, компенсацию из федерального бюджета выпадающих потерь ОАО «РЖД» на субсидии для перевозок угля.