Ломаем логистику: противник заявляет об ударе ВС РФ по судну на рейде Одессы Российские войска продолжают ломать военную логистику противника в акватории Чёрного моря.
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Ломаем логистику: противник заявляет об ударе ВС РФ по судну на рейде Одессы Российские войска продолжают ломать военную логистику противника в акватории Чёрного моря.
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