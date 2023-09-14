Вагнеровец вернулся с СВО в деревню под Красноярском, где убил ребенка

Это дерьмо живое, а достойные мужчины там гибнут. А это дерьмо даже на том свете не нужно

Николай Николаевич

Да это проблема. В России нет службы помощи вернувшимся из горячих точек. А надо бы. У людей обострение психики. И не надо к ним лезть без дела. А всем недовольным записаться добровольцами в СВО. Тогда и видно будет ху из ху.