В июле в деревню Лопатино в Березовском районе вернулся боец ЧВК «Вагнер» Иван Карымов, осужденный за убийство 9-летнего ребенка, пишет NGS24.
Вагнеровец вернулся с СВО в деревню под Красноярском, где убил ребенка
Комментарии
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ТМ
Тетя Мотя
Это дерьмо живое, а достойные мужчины там гибнут. А это дерьмо даже на том свете не нужно
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12 час.
Николай Николаевич
Да это проблема. В России нет службы помощи вернувшимся из горячих точек. А надо бы. У людей обострение психики. И не надо к ним лезть без дела. А всем недовольным записаться добровольцами в СВО. Тогда и видно будет ху из ху.
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10 час.
Максим Максимов
Зачем таких извергов преждевременно отпускать из тюрем?Он и воспользовался ситуацией,чтобы выйти досрочно. Что людей не хватало на фронте?
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7 час.
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