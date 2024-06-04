Десятки украинских учащихся-беженцев сдали украинский национальный тест онлайн

Десятки украинских детей-беженцев в Республике Молдова сдали украинский национальный тест онлайн. В него входят темы по следующим предметам: Украинский язык, История Украины, Математика и предмет по выбору.
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