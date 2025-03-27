На Украине спецслужбы начали готовить провокации в Николаеве. Они планируют обвинить Россию в ударах по энергообъектам города и оправдать якобы ответные атаки ВСУ, сообщил РИА «Новости» представитель подполья.
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