Украинский президент ухудшил позиции своей страны за столом переговоров.Американский аналитик Клара Стателло в статье для L’Antidiplomatico выразила мнение, что атака на российские аэродромы, за которую Владимир Зеленский взял ответственность, серьёзно подорвала авторитет Украины и укрепила позиции Москвы на стамбульских переговорах.