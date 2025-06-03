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Царьград

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L’Antidiplomatico: атаками на аэродромы России Зеленский дал Москве преимущество

L’Antidiplomatico: атаками на аэродромы России Зеленский дал Москве преимущество

Украинский президент ухудшил позиции своей страны за столом переговоров.Американский аналитик Клара Стателло в статье для L’Antidiplomatico выразила мнение, что атака на российские аэродромы, за которую Владимир Зеленский взял ответственность, серьёзно подорвала авторитет Украины и укрепила позиции Москвы на стамбульских переговорах.

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