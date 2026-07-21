Сотрудникам крымских предприятий, оказавшихся в простое, выплатят 2/3 от средней зарплаты

На федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей. С Министерством труда РФ уже согласовали ряд мер, в том числе выплату 2/3 от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой.
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