Крутая укладка вашей мамы из 90-х опять в модных трендах лета-2023 - надо делать также

Одно из очередных доказательств цикличности моды — возвращение трендов 90-х в 2023 году. Один из таких трендов — объемная укладка, подобная той, которую охотно носила Синди Кроуфорд.
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