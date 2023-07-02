Закон, порядок, государство

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Крутая укладка вашей мамы из 90-х опять в модных трендах лета-2023 - надо делать также

Крутая укладка вашей мамы из 90-х опять в модных трендах лета-2023 - надо делать также

Одно из очередных доказательств цикличности моды — возвращение трендов 90-х в 2023 году. Один из таких трендов — объемная укладка, подобная той, которую охотно носила Синди Кроуфорд.

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