Дорогой наш «Зенит»? Кто в лидерах РПЛ по стоимости русского костяка

Давно замечено, что в нашем чемпионате для успеха принципиально важен русский костяк. Именно он выступает в качестве основы стабильности, способной уберечь любую команду от перепадов настроения обычно талантливых, но переменчивых легионеров.
Давно замечено, что в нашем чемпионате для успеха принципиально важен русский костяк. Именно он выступает в качестве основы стабильности, способной уберечь любую команду от перепадов настроения обычно талантливых, но переменчивых легионеров.
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