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В Госдуме предложили создавать отделения «Большой перемены» в детдомах

В Госдуме предложили создавать отделения «Большой перемены» в детдомах

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко выступила с инициативой внести в законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена» поправку, которая позволит создавать отделения движения также в детских домах.

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