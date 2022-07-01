В Госдуме предложили создавать отделения «Большой перемены» в детдомах

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко выступила с инициативой внести в законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена» поправку, которая позволит создавать отделения движения также в детских домах.
Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко выступила с инициативой внести в законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена» поправку, которая позволит создавать отделения движения также в детских домах.
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