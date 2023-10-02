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Россиянин спас раненого боевика ВСУ из-под украинского обстрела

Россиянин спас раненого боевика ВСУ из-под украинского обстрела

Военнослужащий южной группировки войск ВС РФ из Екатеринбурга с позывным Кортес 2 октября сообщил журналистам, что вынес на себе раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, которые пытались штурмовать украинские подразделения.

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