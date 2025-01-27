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"Известия": в России может появиться потолок цен на авиабилеты

"Известия": в России может появиться потолок цен на авиабилеты

Все российские авиакомпании должны сформировать к сентябрю 2025 года ценовую политику, заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева.

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