Кто имеет право на новогоднюю премию

Трудовой кодекс предложили дополнить новой нормой. Она предусматривает, что в коллективных договорах и других внутренних документах организации должны фиксировать не только виды премий, но и их размеры, сроки, основания и условия выплаты.
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