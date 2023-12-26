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Кто имеет право на новогоднюю премию

Кто имеет право на новогоднюю премию

Трудовой кодекс предложили дополнить новой нормой. Она предусматривает, что в коллективных договорах и других внутренних документах организации должны фиксировать не только виды премий, но и их размеры, сроки, основания и условия выплаты.

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