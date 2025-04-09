Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Трамп на данный момент аж сияет от счастья, что ему усердно все облизывают пятую точку и со счастьем  в голосе вещает..."Тактика проволоч...
  • Eduard
    Молодец! НАТО не для обороны предназначенаа наоборот!"Бич Божий". Трам...
  • Ваша Светлость
    Будем посмотреть, пока вижу только цирк. Рыжий коверный гонит пургу не хуже Навкина, но это пока не критично. А Нашем..."Бич Божий". Трам...

Кошмар НАТО: российская гаубица "Коалиция-СВ" превосходит западные аналоги

Кошмар НАТО: российская гаубица "Коалиция-СВ" превосходит западные аналоги

Продолжающаяся военная модернизация принесла Москве больше пользы, чем хотелось бы многим на Западе. Одной из таких систем, хорошо себя зарекомендовавших на Украине и принесших российской армии решающее тактическое преимущество, стала самоходная гаубица 2С35 “Коалиция-СВ”, сочетающая в себе технологии 21-го века с давними традициями и признанной надежностью инженерной школы России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх